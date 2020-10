Entella-Reggina-2020: formazioni e dove vederla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sabato 17 Ottobre nello Stadio Comunale di Chiavari alle ore 14:00 si disputerà la partita Entella-Reggina-2020 di Serie B. I liguri hanno un punto in classifica dopo 2 gare, con un pareggio e una sconfitta, mentre i calabresi si trovano al 3 posto con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Leggi anche: Brescia-Lecce 2020, probabili formazioni Entella-Reggina: formazioni Entella (4-3-3): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Costa; Brescianini, Paolucci, Crimi; Morosini, Brunori, G. De Luca. Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, M. Rossi, Gasparetto; Del Prato, Crisetig, N. Bianchi, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. Quote I maggiori siti di scommesse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sabato 17 Ottobre nello Stadio Comunale di Chiavari alle ore 14:00 si disputerà la partitadi Serie B. I liguri hanno un punto in classifica dopo 2 gare, con un pareggio e una sconfitta, mentre i calabresi si trovano al 3 posto con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Leggi anche: Brescia-Lecce, probabili(4-3-3): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Costa; Brescianini, Paolucci, Crimi; Morosini, Brunori, G. De Luca.(3-4-1-2): Guarna; Loiacono, M. Rossi, Gasparetto; Del Prato, Crisetig, N. Bianchi, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. Quote I maggiori siti di scommesse ...

Sabato 17 Ottobre nello Stadio Comunale di Chiavari alle ore 14:00 si disputerà la partita Entella-Reggina-2020 di Serie B. I liguri hanno un punto in classifica dopo 2 gare, con un pareggio e una ...

Il Secolo XIX: "Entella-Reggina, porte aperte al Comunale"

Il GOS ha dato il via libera. Per la partita di sabato contro la Reggina sarà consentito l'ingresso a Comunale di 830 spettatori. "Sabato.

Il GOS ha dato il via libera. Per la partita di sabato contro la Reggina sarà consentito l'ingresso a Comunale di 830 spettatori.