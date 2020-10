Coronavirus, gli esperti: “L’immunità di gregge è un errore pericoloso” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli eperti bocciano l’ipotesi dell’immunità di gregge: “E’ un errore pericoloso”. ROMA – In una lettera pubblicata su Lancet un gruppo di 80 esperti ha bocciato l’ipotesi di una immunità di gregge: “E’ un errore pericoloso – si legge nel testo riportato da La Repubblica – senza alcuna evidenza scientifica. Tenere sotto controllo la diffusione del virus, mettendo in atto delle regole da rispettare, è il modo migliore di proteggere società ed economia fino all’arrivo di terapie e vaccini efficaci ed evitare nuovi lockdown“. esperti: “Il rischio di reinfezione non è remoto” Nella lettera gli scienziati hanno spiegato anche il motivo del no ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli eperti bocciano l’ipotesi dell’immunità di: “E’ unpericoloso”. ROMA – In una lettera pubblicata su Lancet un gruppo di 80ha bocciato l’ipotesi di una immunità di: “E’ unpericoloso – si legge nel testo riportato da La Repubblica – senza alcuna evidenza scientifica. Tenere sotto controllo la diffusione del virus, mettendo in atto delle regole da rispettare, è il modo migliore di proteggere società ed economia fino all’arrivo di terapie e vaccini efficaci ed evitare nuovi lockdown“.: “Il rischio di reinfezione non è remoto” Nella lettera gli scienziati hanno spiegato anche il motivo del no ...

