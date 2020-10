Come i falsi documenti ufficiali sono diventati un genere della disinformazione durante l’emergenza Covid-19 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Esiste un filone della disinformazione sul nuovo coronavirus spesso sottovalutato, più facile da disinnescare rispetto alle teorie sul virus creato in laboratorio – magari su presunto ordine di Bill Gates – e sulla correlazione tra Covid-19 e tecnologia 5G, ma non per questo meno diffuso. Una lunga serie di falsi documenti ufficiali, almeno dodici dall’inizio della pandemia a oggi, che hanno fatto capolino nella Rete italiana e non solo. Si tratta di elaborazioni grafiche in grado di circolare diffusamente sui social network e su WhatsApp, arrivando a ingannare in alcuni casi anche i mezzi d’informazione mainstream. L’ultimo prodotto in ordine di tempo è stata la falsa bozza di decreto del presidente del Consiglio dei ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 ottobre 2020) Esiste un filonesul nuovo coronavirus spesso sottovalutato, più facile da disinnescare rispetto alle teorie sul virus creato in laboratorio – magari su presunto ordine di Bill Gates – e sulla correlazione tra-19 e tecnologia 5G, ma non per questo meno diffuso. Una lunga serie di, almeno dodici dall’iniziopandemia a oggi, che hanno fatto capolino nella Rete italiana e non solo. Si tratta di elaborazioni grafiche in grado di circolare diffusamente sui social network e su WhatsApp, arrivando a ingannare in alcuni casi anche i mezzi d’informazione mainstream. L’ultimo prodotto in ordine di tempo è stata la falsa bozza di decreto del presidente del Consiglio dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Come falsi Museum Ludwig di Colonia: anche i falsi vanno in mostra Corriere della Sera Riapertura scuole in Campania, un’altra fake news genera caos. Come si può essere così imbecilli!!!

Riapertura delle scuole in Campania, un’altra una fake news genera il caos. Come si può essere così imbecilli!!!

