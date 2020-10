Caos Giro d’Italia: sarebbero 17 i poliziotti positivi (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ Caos al Giro d’Italia dove sono 17 i poliziotti del servizio d’ordine risultati positivi al Coronavirus. Dopo i casi Yates, Kruijswijk, Matthews e il ritiro al gran completo di due squadre, adesso tocca dunque agli agenti fermarsi. Purtroppo la situazione in Italia peggiora di giorno in giorno, ne è dimostrazione il picco di nuovi casi che si è riscontrato nella giornata del 14 ottobre 2020, con oltre 7000 positivi in 24 ore.Ma torniamo la Giro di Italia. Secondo le prime indiscrezioni emerse, le persone trovate positive al Covid 19 sarebbero adesso in isolamento in un albergo di Francavilla a Mare. Caos Giro d’Italia: sono 17 i poliziotti positivi Gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ald’Italia dove sono 17 idel servizio d’ordine risultatial Coronavirus. Dopo i casi Yates, Kruijswijk, Matthews e il ritiro al gran completo di due squadre, adesso tocca dunque agli agenti fermarsi. Purtroppo la situazione in Italia peggiora di giorno in giorno, ne è dimostrazione il picco di nuovi casi che si è riscontrato nella giornata del 14 ottobre 2020, con oltre 7000in 24 ore.Ma torniamo ladi Italia. Secondo le prime indiscrezioni emerse, le persone trovate positive al Covid 19adesso in isolamento in un albergo di Francavilla a Mare.d’Italia: sono 17 iGli ...

