Bari | De Laurentiis | “Questa non è la A | lo Stato deve intervenire Stadi chiusi? Ecco quanto perdiamo”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Parola a Luigi De.Il presidente del, interviai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha tracciato un bilancio relativo ai danni causati dal Coronavirus. "L’anno scorsoabbiamo incassato? Saremmo arrivati a un paio di milioni di euro, vista la media 12.800 spettatori con 8.000 abbonati, ma quando il campionato èinterrotto abbiamo perso 5 partite in casa più i playoff. La stessa cifra l’avremmo incassata in questa stagione: visti i bassi ricavi della C la mancanza di un introito come loo è grave per tutti", sono state le sue parole.COSTI E SPONSOR - "sono aumentati i costi? Svariate centinaia di migliaia di euro, che non erano a budget per una stagione normale. Tutte spese aggiuntive non ...