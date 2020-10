Baby bulli in azione quattro contro uno: calci, pietrata in testa e poi la fuga (Di giovedì 15 ottobre 2020) REGGIO EMILIA – Inseguito, accerchiato e preso a calci e pugni da un gruppetto di ragazzi che, senza alcun motivo, lo hanno aggredito: è successo a un 14enne, che è stato anche colpito alla testa con una pietra e fatto cadere. Poi però, vedendolo a terra, gli aggressori si sono spaventati e sono scappati lasciandolo lì da solo. Per questi fatti, con l’accusa di concorso in lesioni personali aggravate i Carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, hanno segnalato alla Procura dei minorenni di Bologna quattro adolescenti residenti nel reggiano tra i 14 e i 15 anni, tutti studenti. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) REGGIO EMILIA – Inseguito, accerchiato e preso a calci e pugni da un gruppetto di ragazzi che, senza alcun motivo, lo hanno aggredito: è successo a un 14enne, che è stato anche colpito alla testa con una pietra e fatto cadere. Poi però, vedendolo a terra, gli aggressori si sono spaventati e sono scappati lasciandolo lì da solo. Per questi fatti, con l’accusa di concorso in lesioni personali aggravate i Carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, hanno segnalato alla Procura dei minorenni di Bologna quattro adolescenti residenti nel reggiano tra i 14 e i 15 anni, tutti studenti.

