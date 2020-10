Atp Sardegna 2020: Cecchinato stende Paul in due set e approda ai quarti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Marco Cecchinato approda ai quarti di finale del torneo Atp Sardegna 2020. L’atleta di Palermo batte agevolmente in due set 7-6(1) 6-4 lo statunitense Tommy Paul nel match valevole per il secondo turno della competizione in terra sarda e stacca il pass per il turno successivo. Buon inizio di gara da parte dell’azzurro, che centra subito il break nel secondo game, mantenendo il vantaggio fino al nono gioco, quando lo statunitense, dopo una palla-break annullata, riesce a strappare il servizio al suo avversario, portando il primo set al tie-break. Il siciliano, colpito nell’orgoglio, sfodera una sontuosa prestazione, dominando il tie-break e portando a casa il set con il punteggio di 7-6(1). Nella seconda frazione è ancora Cecchinato a ottenere il ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Marcoaidi finale del torneo Atp. L’atleta di Palermo batte agevolmente in due set 7-6(1) 6-4 lo statunitense Tommynel match valevole per il secondo turno della competizione in terra sarda e stacca il pass per il turno successivo. Buon inizio di gara da parte dell’azzurro, che centra subito il break nel secondo game, mantenendo il vantaggio fino al nono gioco, quando lo statunitense, dopo una palla-break annullata, riesce a strappare il servizio al suo avversario, portando il primo set al tie-break. Il siciliano, colpito nell’orgoglio, sfodera una sontuosa prestazione, dominando il tie-break e portando a casa il set con il punteggio di 7-6(1). Nella seconda frazione è ancoraa ottenere il ...

Marco Cecchinato approda ai quarti di finale del torneo Atp Sardegna 2020. L’atleta di Palermo batte agevolmente in due set 7-6(1) 6-4 lo statunitense Tommy Paul nel match valevole per il secondo ...

