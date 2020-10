Arzano in lockdown, parla la commissaria: “Regole non rispettate. Decisione presa con l’Asl” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Valuteremo riaperture con orari articolati”, è la promessa che Gabriella D’Orso, la commissaria prefettizia di Arzano ha fatto ai commercianti che questa mattina hanno inscenato una protesta contro il lockdown. La reggente dell’amministrazione comunale è stata ascoltata in diretta su Campania Oggi. Arzano, parla la commissaria: “Decisione presa d’accordo con l’Asl” “L’asl da giorni ci … L'articolo Arzano in lockdown, parla la commissaria: “Regole non rispettate. Decisione presa con l’Asl” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Valuteremo riaperture con orari articolati”, è la promessa che Gabriella D’Orso, laprefettizia diha fatto ai commercianti che questa mattina hanno inscenato una protesta contro il. La reggente dell’amministrazione comunale è stata ascoltata in diretta su Campania Oggi.la: “d’accordo con l’Asl” “L’asl da giorni ci … L'articoloinla: “Regole noncon l’Asl” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

