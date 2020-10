Selvaggia Lucarelli dura su Moric e Corona | “Dove sono gli assistenti sociali?”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)su, la giornalista è intervenuta dopo aver ascoltato la telefonata tra i due ex coniugi resa pubblica dalla croata. foto facebookSi torna a parlare del caso Ninae Fabrizioche dopo un periodo di ritrovata felicità,arrivati nuovamente ai ferri corti e questa volta ad entrare come protagonista della situazione è il figlio Carlos che da qualche tempo ha deciso di vivere solo con il padre. Ad accentuare la gravità della situazione è stato l’audio pubblicato dalla modella croata sulla sua pagina social in cui l’ex marito arriva a minacciarla di ucciderla, lasciando tutto il popolo del web senza parole. Ad intervenire sulla questione ...