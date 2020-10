Se la droga non indigna La morte in regalo

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La tossicodipendenza ormai non fa più scandalo. Si è insinuata nella vita delle vittime ma anche nella nostra «cultura» come un fatto quasi inevitabile. Ci si lamenta giustamente degli spacciatori sotto casa, rumorosi e autori di un crimine. Ma nel complesso l’opinione pubblica non mette mai la lotta allafra le priorità nazionali di cui occuparsi. Da questo oblio escono solo storie come quella di Maria Chiara, di Amelia (Trani), morta sabato scorso all’alba forse per overdose di eroina, procurata dal fidanzato Francesco comeper il 18° compleanno della giovane. Quel ragazzo tossicodipendente di 21 anni da quattro mesi era il compagno di vita della vittima, solare, studentessa modello, due volte campionessa italiana di arti marziali e amica di tutti, soprattutto di quelli più in ...