Roba da matti | Morgan sbaglia il titolo della canzone | glielo fanno notare e perde la testa Urla e stop al quiz

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora una volta,va in tv ela. Non c'entrano però né Bugo né il Festival di Sanremo. Siamo infatti a Name that tune-Indovina la, il programma condotto da Enrico Papi su Tv8.doveva indovinare Ladi Marinella, il capolavoro di Fabrizio De Andrè, riconosciuta dopo poche note ma "ribattezzata" La storia di Marinella. Dunque, Papi ha segnalato l'errore, e il cantante inizia a prore, prima con calma e poi con maggiore veemenza: "Eh ma la dicitura non si sa, da qualche parte c'è scritto, altri dicono Marinella, tu lo dici adesso perché è facile, te l'hanno scritto, se te l'avessi chiesto avresti detto: La ballata di Marinella ... Questo lo sanno ...

matteosalvinimi : Roba da matti...!!! - Noiconsalvini : Il governo ha pubblicato i bandi sulle terapie intensive a ottobre quando i soldi erano già disponibili da maggio.… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Roba da matti...!!! - Atunin20 : RT @matteosalvinimi: Roba da matti...!!! - sergio3148 : @matteosalvinimi Roba da matti sei tu, guarda che nel tuo partitello il vento tira al centro, adeguati ché stai diventando irrilevante -

Ultime Notizie dalla rete : Roba matti

Il Messaggero

Ancora una volta, Morgan va in tv e perde la testa. Non c'entrano però né Bugo né il Festival di Sanremo. Siamo infatti a Name that tune-Indovina la canzone, il programma condotto da Enrico Papi su ...Sarà un Natale fantastico. La maggioranza che governa palazzo dei Priori ha infatti messo in bilancio qualcosa come 380 mila euro, sempre che poi il Covid consenta a Babbo Natale di ...