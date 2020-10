Piazza Affari positiva Più debole il resto d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si chiude all’insegna della cautela la seduta finanziaria per le principali borse europee, colpite oggi da vendite diffuse. A Milano invece il bilancio è positivo complice il buon andamento di alcune Blue Chips. Poco mosso l’S&P-500, che segna a Wall Street un -0,1%. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,176. L’Oro, in aumento (+1,1%), raggiunge 1.910 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,82%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +123 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,65%. Nello scenario borsistico europeo incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, piccola perdita per ...