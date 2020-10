Perché, ai tempi della pandemia, scioperare stanca (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La vecchia arma di lotta sindacale, oltretutto con mascherine e distanziamento, appare oggi più spuntata che mai. Più facile ottenere il rinnovo dei contratti scaduti da anni con altre strategie, tra intese individuali e «l'aiuto» dell'emergenza Covid.Non tutto il Covid viene per nuocere. Giovedì 8 ottobre, oltre 100 mila lavoratori della sanità privata si sono visti riconoscere gli stessi diritti di quella pubblica e hanno avuto il contratto collettivo. Ci sono voluti 14 anni. Le trattative dei sindacati con l'Aiop, l'influente organizzazione delle cliniche e degli ospedali privati, e con gl'inflessibili padroni della sanità religiosa (raccolti nell'Aris, Associazione religiosa istituti sociosanitari, 50 mila dipendenti e 26 mila posti letto), sono durate tre anni e hanno richiesto vari scioperi. L'ultimo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La vecchia arma di lotta sindacale, oltretutto con mascherine e distanziamento, appare oggi più spuntata che mai. Più facile ottenere il rinnovo dei contratti scaduti da anni con altre strategie, tra intese individuali e «l'aiuto» dell'emergenza Covid.Non tutto il Covid viene per nuocere. Giovedì 8 ottobre, oltre 100 mila lavoratorisanità privata si sono visti riconoscere gli stessi diritti di quella pubblica e hanno avuto il contratto collettivo. Ci sono voluti 14 anni. Le trattative dei sindacati con l'Aiop, l'influente organizzazione delle cliniche e degli ospedali privati, e con gl'inflessibili padronisanità religiosa (raccolti nell'Aris, Associazione religiosa istituti sociosanitari, 50 mila dipendenti e 26 mila posti letto), sono durate tre anni e hanno richiesto vari scioperi. L'ultimo ...

