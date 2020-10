OnePlus 8T | scheda tecnica | prezzi e uscita

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con l’evento “Ultra Stops at Nothing”,ha reso ufficiali i nuovi smartphone in Italia. Eccodi8T Come abbiamo potuto vedere dai leak della settimana scorsa,era pronta ad annunciare un nuovo smartphone e oggi è ufficiale. I device di casasono dei top di gamma, con processori Snapdragon e schermi AMOLED con un refresh rate elevato. Analizziamo insieme questo nuovo smartphone.8T: caratteristiche ePartiamo dalla scocca posteriore, dove troviamo il logonel centro e il comparto fotocamere nell’angolo sinistro. Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo ben 4 lenti: la ...