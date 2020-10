Maltempo Piemonte: il ponte di Garessio, “simbolo” delle alluvioni, sarà abbattuto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il ponte “generale Odasso” di Garessio (provincia di Cuneo), periodicamente danneggiato dalle piene autunnali del Tanaro, sarà demolito e ricostruito. La decisione è stata ufficializzata da Regione Piemonte, Prefettura e Amministrazione comunale dopo un incontro a Torino nella sede dell’assessorato all’Ambiente. L’abbattimento è stato inserito nelle “opere di massima urgenza”. Il Comune ha già inviato alla Prefettura l’ordinanza per la demolizione. Nei giorni scorsi i commercianti garessini avevano organizzato un flash mob proprio per chiedere di eliminare il ponte che anche tra il 2 e 3 ottobre scorsi aveva provocato l’inondazione di tutto il centro storico, con ingenti danni ai negozi. Il sindaco Fazio aveva annunciato ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il“generale Odasso” di(provincia di Cuneo), periodicamente danneggiato dalle piene autunnali del Tanaro, sarà demolito e ricostruito. La decisione è stata ufficializzata da Regione, Prefettura e Amministrazione comunale dopo un incontro a Torino nella sede dell’assessorato all’Ambiente. L’abbattimento è stato inserito nelle “opere di massima urgenza”. Il Comune ha già inviato alla Prefettura l’ordinanza per la demolizione. Nei giorni scorsi i commercianti garessini avevano organizzato un flash mob proprio per chiedere di eliminare ilche anche tra il 2 e 3 ottobre scorsi aveva provocato l’inondazione di tutto il centro storico, con ingenti danni ai negozi. Il sindaco Fazio aveva annunciato ...

