Lombardia: altri 6 mln indennizzi per nidi e asili penalizzati da lockdown

Milano 14 ott. (Adnkronos) - La Regione Lombardia mette in campo 6 milioni di euro per sostenere nidi e servizi di prima infanzia penalizzati dal Covid19 e dal lockdown, portando a 60 milioni il Fondo sociale regionale. Si tratta di un contributo, a titolo di indennizzo, di 95 euro per posto/bambino a tutti gli asili nido e alle altre strutture per la prima infanzia, senza differenza tra pubblico, privato e privato accreditato. "Quest'anno - ha commentato l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini - Regione Lombardia ha aumentato il precedente fondo di ulteriori 6 milioni: saranno destinati specificamente a sostenere a fondo perduto asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima ...

