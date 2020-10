La solitudine dei manager nella cybersecurity (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Secondo uno studio di Check Point Software, negli ultimi 3 mesi c’è stato un aumento del 50% di attacchi «ransomware» giornalieri rispetto alla prima metà dell’anno in corso. E quando si verifica un attacco informatico ad essere colpita è anche la fiducia dei manager nella propria capacità di farvi fronte, come risulta da un’altra indagine dell’inglese Sophos. Un problema pressante ora che molte aziende stanno organizzando lo «smart working» dei propri dipendenti, perché gli attacchi «ransomware» che richiedono il pagamento … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Secondo uno studio di Check Point Software, negli ultimi 3 mesi c’è stato un aumento del 50% di attacchi «ransomware» giornalieri rispetto alla prima metà dell’anno in corso. E quando si verifica un attacco informatico ad essere colpita è anche la fiducia deipropria capacità di farvi fronte, come risulta da un’altra indagine dell’inglese Sophos. Un problema pressante ora che molte aziende stanno organizzando lo «smart working» dei propri dipendenti, perché gli attacchi «ransomware» che richiedono il pagamento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

andreamotalbano : RT @alessand_mella: @HuffPostItalia Ma si isoliamo di nuovo i disabili in depressione e facciamogli fare il Natale in solitudine e sofferen… - Sakurauchi_Hime : RT @alessand_mella: @repubblica Ma si isoliamo di nuovo i disabili in depressione e facciamogli fare il Natale in solitudine e sofferenza t… - stevecounz : RT @alessand_mella: @HuffPostItalia Ma si isoliamo di nuovo i disabili in depressione e facciamogli fare il Natale in solitudine e sofferen… - GessaMarta : RT @alessand_mella: @HuffPostItalia Ma si isoliamo di nuovo i disabili in depressione e facciamogli fare il Natale in solitudine e sofferen… - inutileIT : Oltre la retorica degli eroi e degli angeli, c'è il pezzo di @elo_franchi su Supplemento. -

Ultime Notizie dalla rete : solitudine dei La solitudine dei manager nella cybersecurity Il Manifesto La solitudine dei manager nella cybersecurity

E quando si verifica un attacco informatico ad essere colpita è anche la fiducia dei manager nella propria capacità di farvi fronte, come risulta da un’altra indagine dell’inglese Sophos. Un problema ...

Effetto dei social sui giovani: gli aspetti negativi

Effetto dei social sui giovani: quali sono le questioni più comuni quando si parla di salute mentale nei giovani che utilizzano i social media.

E quando si verifica un attacco informatico ad essere colpita è anche la fiducia dei manager nella propria capacità di farvi fronte, come risulta da un’altra indagine dell’inglese Sophos. Un problema ...Effetto dei social sui giovani: quali sono le questioni più comuni quando si parla di salute mentale nei giovani che utilizzano i social media.