La Juve non molla i 38 scudetti “sul campo”: aspettiamo che decida il Tar (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli scudetti in bacheca, per la Juventus, non sono mai stati solo 36. Sono 38 “sul campo”. Un tormentone. Che però resta in piedi perché in realtà la società non ha mai smesso di rivendicarli ufficialmente. La battaglia giudiziaria per il riottenimento dei titoli tolti per Calciopoli, per le stagioni 2004/05 e 2005/06, è ancora in corso. Emerge una volta di più dalle risposte del club alle domande degli azionisti, riportate da Calcio e Finanza. L’azionista Danubi chiede “a che punto siamo su Calciopoli, ferita non rimarginata”. La Juventus replica: “Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gliin bacheca, per lantus, non sono mai stati solo 36. Sono 38 “sul campo”. Un tormentone. Che però resta in piedi perché in realtà la società non ha mai smesso di rivendicarli ufficialmente. La battaglia giudiziaria per il riottenimento dei titoli tolti per Calciopoli, per le stagioni 2004/05 e 2005/06, è ancora in corso. Emerge una volta di più dalle risposte del club alle domande degli azionisti, riportate da Calcio e Finanza. L’azionista Danubi chiede “a che punto siamo su Calciopoli, ferita non rimarginata”. Lantus replica: “Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve non Il gol senza scarpa

Una galoppata pazzesca, che poi sfociò in una rete leggendaria. Era il 14 ottobre 1984 quando Preben Elkjaer segnò il famoso gol "senza scarpa" alla Juventus. Una rete che fece il giro del mondo, sia ...

Sconcerti: "Juve-Napoli? Sono nati altri problemi. Serve nuovo protocollo"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è così espresso sul possibile verdetto del Giudice Sportivo dopo la partita non giocata tra Juve e Napoli: "Sono andati lunghi, e nel frattempo stanno ...

