In Alto Adige si gioca a calcetto e ai matrimoni si può invitare chiunque. Alla faccia del DPCM (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Alto Adige non vi sarà un inasprimento delle regole attualmente in vigore per combattere la diffusione del Coronavirus. Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, al termine di una discussione che ha riguardato non solo le misure contenute nel nuovo DPCM varato dal governo nazionale, ma anche l'andamento quantitativo delle infezioni da Covid-19 sul territorio locale. Al termine della seduta, il presidente Arno Kompatscher e l'assessore Alla salute Thomas Widmann hanno ribadito che la strada da seguire, in Provincia di Bolzano, sarà quella dell'intensificazione dei controlli e dell'elevazione di sanzioni nei confronti di chi non si attiene alle regole riguardanti utilizzo delle protezioni naso-bocca e distanziamento. "Dopo aver comparato i contenuti dell'ultimo decreto ...

