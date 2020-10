Grecia: leader di Alba Dorata condannato a 13 anni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ATENE, 14 OTT - Il capo del partito di estrema destra greca Alba Dorata, Nikos Michaloliakos, è stato condannato a 13 di carcere ad Atene in quanto leader di una "organizzazione criminale". Il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ATENE, 14 OTT - Il capo del partito di estrema destra greca, Nikos Michaloliakos, è statoa 13 di carcere ad Atene in quantodi una "organizzazione criminale". Il ...

lauraboldrini : Il Tribunale di #Atene, nel processo per l’uccisione del rapper antifascista Fyssas, condanna i leader di… - amnestyitalia : Giornata storica per la giustizia in Grecia e in Europa: il leader e altri sei alti funzionari di Alba Dorata (ex P… - direzioneprc : In Grecia #AlbaDorata è stata dichiarata un'organizzazione criminale. Qui il leader del partito neonazista greco in… - Roky99760738 : RT @RaiNews: Chieste condanne da cinque a sette anni di carcere per altri undici deputati del partito #albadorata - Ilcanaso : RT @lauraboldrini: Il Tribunale di #Atene, nel processo per l’uccisione del rapper antifascista Fyssas, condanna i leader di #AlbaDorata e… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia leader Grecia: leader di Alba Dorata condannato a 13 anni - Ultima Ora Agenzia ANSA Grecia: leader di Alba Dorata condannato a 13 anni

(ANSA) - ATENE, 14 OTT - Il capo del partito di estrema destra greca Alba Dorata, Nikos Michaloliakos, è stato condannato a 13 di carcere ad Atene in quanto leader di una "organizzazione criminale".

Viaggi di maturità: sempre più ragazzi si affidano alle travel agency

La maturità è un momento di transizione importantissimo nella vita dei giovani, in quanto segna il confine tra un percorso di studi e l'altro oppure tra la fine della scuola e l'approccio (...) ...

(ANSA) - ATENE, 14 OTT - Il capo del partito di estrema destra greca Alba Dorata, Nikos Michaloliakos, è stato condannato a 13 di carcere ad Atene in quanto leader di una "organizzazione criminale".La maturità è un momento di transizione importantissimo nella vita dei giovani, in quanto segna il confine tra un percorso di studi e l'altro oppure tra la fine della scuola e l'approccio (...) ...