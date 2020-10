Galli sull’aumento dei contagi: «I ricoverati di oggi non sono diversi da quelli di aprile. E c’era chi parlava di “virus debole”» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (14 ottobre)Il primario del Sacco di Milano, Massimo Galli, si ritrova nella scomoda posizione di chi ora può dire: «Ve lo avevo detto», dopo che i numeri dei contagi di Coronavirus scanditi dalla Protezione civile hanno ripreso a segnare una crescita sempre più importante. Ospite a Cartabianca su Raitre, l’infettivologo è tornato sull’ormai storica polemica del «virus clinicamente morto», aperta da Alberto Zangrillo lo scorso maggio. Senza dimenticare gli scontri a distanza con Matteo Bassetti del San Matteo di Genova, secondo il quale buona parte dei positivi oggi è asintomatico e non malato grave come accadeva nei primi mesi della pandemia. «Dovessi togliermi qualche sassolino dalla scarpa – ha detto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (14 ottobre)Il primario del Sacco di Milano, Massimo, si ritrova nella scomoda posizione di chi ora può dire: «Ve lo avevo detto», dopo che i numeri deidi Coronavirus scanditi dalla Protezione civile hanno ripreso a segnare una crescita sempre più importante. Ospite a Cartabianca su Raitre, l’infettivologo è tornato sull’ormai storica polemica del «virus clinicamente morto», aperta da Alberto Zangrillo lo scorso maggio. Senza dimenticare gli scontri a distanza con Matteo Bassetti del San Matteo di Genova, secondo il quale buona parte dei positiviè asintomatico e non malato grave come accadeva nei primi mesi della pandemia. «Dovessi togliermi qualche sassolino dalla scarpa – ha detto ...

