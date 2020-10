Franceska Pepe fidanzata con un ricco americano: “L’ha lasciata perché spendeva troppo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca Pepe, nota modella e influencer, è stata recentemente eliminata dal Grande Fratello VIP nonostante ciò sono venuti fuori dei particolari interessanti su di lei. Francesca Pepe, nota come Franceska, ha raggiunto la popolarità grazie ad uno shooting fatto per Playboy e anche grazie al suo ruolo nel film The Lady. La ragazza quest’anno è … L'articolo Franceska Pepe fidanzata con un ricco americano: “L’ha lasciata perché spendeva troppo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca, nota modella e influencer, è stata recentemente eliminata dal Grande Fratello VIP nonostante ciò sono venuti fuori dei particolari interessanti su di lei. Francesca, nota come, ha raggiunto la popolarità grazie ad uno shooting fatto per Playboy e anche grazie al suo ruolo nel film The Lady. La ragazza quest’anno è … L'articolocon un: “L’haperchétroppo” proviene da www.meteoweek.com.

