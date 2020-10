Francesco Totti, lo straziante messaggio al padre scomparso: “Devo dirti scusa” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita“, con queste parole inizia il lungo messaggio apparso su Instagram che il famoso calciatore Francesco Totti ha voluto scrivere in omaggio al padre Enzo, morto il 12 ottobre scorso allo Spallanzani di Roma dove era ricoverato, positivo al Coronavirus. Francesco Totti scrive al padre scomparso Parole strazianti quelle che Francesco Totti ha voluto dedicare al padre Enzo, un pilastro della sua vita, personalità fondamentale nella sua crescita anche nel mondo del calcio. Un padre che aveva descritto, ai tempi, avaro di complimenti ma non per questo estremamente generoso soprattutto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita“, con queste parole inizia il lungoapparso su Instagram che il famoso calciatoreha voluto scrivere in omaggio alEnzo, morto il 12 ottobre scorso allo Spallanzani di Roma dove era ricoverato, positivo al Coronavirus.scrive alParole strazianti quelle cheha voluto dedicare alEnzo, un pilastro della sua vita, personalità fondamentale nella sua crescita anche nel mondo del calcio. Unche aveva descritto, ai tempi, avaro di complimenti ma non per questo estremamente generoso soprattutto ...

sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - FilippoCarmigna : Roma, Coronavirus, la lettera di Francesco Totti al papà Enzo malato di Covid: 'Eri lì da solo, com… - DonnaGlamour : Francesco Totti, l’ultimo saluto a papà Enzo: “Senza di te non ce l’avrei mai fatta” -