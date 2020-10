Fedez non risparmia la giornalista Eleonora Daniele: “è delirante” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Botta e risposta tra la giornalista e il rapper per le critiche fatte nei confronti di Chiara Ferragni Parole dure tra Eleonora Daniele e Fedez. A “Storie Italiane”, la conduttrice in tv, è in collegamento con Simona Ventura, ha attaccato la moglie del rapper, Chiara Ferragni. La causa? Perché l’influencer non si sarebbe spesa abbastanza … L'articolo Fedez non risparmia la giornalista Eleonora Daniele: “è delirante” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Botta e risposta tra lae il rapper per le critiche fatte nei confronti di Chiara Ferragni Parole dure tra. A “Storie Italiane”, la conduttrice in tv, è in collegamento con Simona Ventura, ha attaccato la moglie del rapper, Chiara Ferragni. La causa? Perché l’influencer non si sarebbe spesa abbastanza … L'articolononla: “è delirante” proviene da leggilo.org.

