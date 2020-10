Eleonora Daniele chiede aiuto a Fedez, “Da ieri vittima di bullismo social” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Daniele chiede scusa a Fedez e alla Ferragni e chiede al rapper di scendere in campo contro il bullismo che si sta scatenando contro di lei in rete Eleonora… Questo articolo Eleonora Daniele chiede aiuto a Fedez, “Da ieri vittima di bullismo social” è stato pubblicato per la prima volta da Francesca Bloise su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 ottobre 2020)scusa ae alla Ferragni eal rapper di scendere in campo contro ilche si sta scatenando contro di lei in rete… Questo articolo, “Dadisocial” è stato pubblicato per la prima volta da Francesca Bloise su BlogLive.it.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Eleonora Daniele e le scuse in diretta a Chiara Ferragni e a Fedez: 'sono stata vittima di bullismo' – VIDEO - StraNotizie : Eleonora Daniele risponde a Fedez che l’aveva appellata “giornalista che arriva dal Grande Fratello” - principessagio_ : RT @ambragaravaglia: Ma Eleonora Daniele, in che senso? Mi sa che ti sei persa qualcosa negli ultimi mesi. -