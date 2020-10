Covid, Crisanti: «Lockdown a Natale è nell'ordine delle cose. Potrebbe resettare il sistema» (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose». Lo ha spiegato il virologo Andrea Crisanti a Rainews, ospite di Studio24. «Via via che i casi sono aumentati, la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Credo che un lockdown asia». Lo ha spiegato il virologo Andreaa Rainews, ospite di Studio24. «Via via che i casi sono aumentati, la...

RaiNews : La nuova fase dell'epidemia. 'Tra 15 giorni si rischiano oltre 10mila casi' #Crisanti #Studio24 - Agenzia_Ansa : Il virologo #Crisanti: '#Lockdown a Natale? Credo sia nell'ordine delle cose' #Coronavirus #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Valuto che ci rimangono quindici giorni per mettere in campo misure utili per invertire la tendenza'. Così il res… - ferre_franz : RT @gzibordi: qui hai il Premio Nobel Michael Levitt, Biologia Molecolare a Stanford, uno dieci spanne sopra Galli,Crisanti,Ricciardi,Burio… - ilmessaggeroit : #covid Italia, Crisanti: «Vera falla è il tracciamento, in giro gente infetta. Serve nuova stretta» -