Coronavirus, nuove misure a Genova: "Chiusi h24 e sale giochi, divieto di assembramento in alcuni quartieri"

nuove misure volte a contrastare l'epidemia di Coronavirus a Genova. "La nuova ordinanza entrerà in vigore domani a mezzogiorno e durerà per 29 giorni, in altre parole viene a finire esattamente quando finirà il Dpcm. Il documento è diviso in due parti: la prima parte riguarda tutto il territorio genovese, la seconda invece alcune aree che andremo a definire. Per tutto il territorio genovese ordiniamo la chiusura delle attività di vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in appositi locali, i cosiddetti h24". Lo ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci illustrando le misure inserite nella nuova ordinanza valida sul territorio del comune per il contenimento della pandemia.

