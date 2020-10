Coronavirus | Conte | “La curva sale e preoccupa | rispettare le regole”

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo, è la ragione per cui abbiamo adottato misure restrittive: non ci ha fatto per niente piacere ma dobbiamo adesso rispettare queste regole più restrittive. Oggi c’è il nuovo innalzamento ma c’è anche un record di tamponi. E’ chiaro che è una situazione che non puo’ non preoccuparci e non spingerci a rispettare tutte le regole”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a Capri.