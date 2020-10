Cinema in lutto, è morta Conchata Ferrell (Di giovedì 15 ottobre 2020) Conchata Ferrell è morta all’età di 77 anni. L’attrice è conosciuta per avere interpretato Berta in ‘Due uomini e mezzo’. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Il Cinema piange Conchata Ferrell, morta all’età di 77 anni. La donna si è spenta martedì 13 ottobre 2020 a Sherman Oaks, in California. L’attrice era ricoverata da maggio, dove ha trascorso in quattro settimane in terapia intensiva. Nelle ultime settimane il trasferimento in un centro per la lungodegenza. Condizioni che sono sembrate sin da subito molto gravi. Il suo decesso è stato accolto con molto dolore dal mondo del Cinema e, in particolare, di Charlie Sheen, che con lei ha diviso il set di Due uomini e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020)all’età di 77 anni. L’attrice è conosciuta per avere interpretato Berta in ‘Due uomini e mezzo’. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Ilpiangeall’età di 77 anni. La donna si è spenta martedì 13 ottobre 2020 a Sherman Oaks, in California. L’attrice era ricoverata da maggio, dove ha trascorso in quattro settimane in terapia intensiva. Nelle ultime settimane il trasferimento in un centro per la lungodegenza. Condizioni che sono sembrate sin da subito molto gravi. Il suo decesso è stato accolto con molto dolore dal mondo dele, in particolare, di Charlie Sheen, che con lei ha diviso il set di Due uomini e ...

L’attrice è conosciuta per avere interpretato Berta in ‘Due uomini e mezzo’. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Il cinema piange Conchata Ferrell, morta all’età di 77 anni. La donna si è spenta martedì 13 ...

Lutto nel mondo delle serie tv: è morta l'attrice Ferrell

Ma non solo, è apparsa anche al cinema come governante nel film del 1979 ‘Heartland’, per poi comparire anche in ‘Edward mani di forbice’, ‘Quinto Potere’, ‘Delitto + castigo a Suburbia’ e ‘Una vita ...

Ma non solo, è apparsa anche al cinema come governante nel film del 1979 'Heartland', per poi comparire anche in 'Edward mani di forbice', 'Quinto Potere', 'Delitto + castigo a Suburbia' e 'Una vita ...