Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Gigino WiFi e Gianmarco Pozzi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, alle 21:20, per occuparsi dei casi di Gigino WiFi e Gianmarco Pozzi, il campione di kick boxing trovato morto a Ponza. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata ai casi di Gigino WiFi e Gianmarco Pozzi, il campione di kick boxing trovato morto a Ponza. La vicenda di Gigino WiFi è ancora al centro del programma di Federica Sciarelli dopo le due puntate precedenti. Dopo la "soffiata" di un telespettatore, l'inviata Veronica Briganti è andata a verificare a Novara che il ragazzo oggetto di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chi l'ha? tornasu, alle 21:20, per occuparsi deidi, il campione di kick boxing trovato morto a Ponza. Chi l'ha? tornasu, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata aidi, il campione di kick boxing trovato morto a Ponza. La vicenda diè ancora al centro del programma di Federica Sciarelli dopo le due puntate precedenti. Dopo la "soffiata" di un telespettatore, l'inviata Veronica Briganti è andata a verificare a Novara che il ragazzo oggetto di ...

ladyonorato : La libertà di pensiero oggi è una merce così rara che chi ancora la possiede viene visto con sospetto - MonicaCirinna : C'è chi ha interesse a banalizzare e parla di peso o di nani. Caro @CarloCalenda visto che ti senti un gigante sme… - Laura6976 : Ci son due (che manco so chi siano, non mi seguono, né seguo) che, approfittando di un mio tweet visto in un RT, è… - hawksluvbot : ma c'è davvero chi non conosce/non ha mai visto/giocato a Jumanji? ???? mi sento vecchio senza esserlo ???? - siluia75666 : @Laura6976 Come minimo, immagino.. Cmq io ho visto un bagno con una turca così bella chè ho desiderato averla al po… -