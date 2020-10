Bella Hadid si è fidanzata con Duke | il nipote di Jack Nicholson

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Bella Hadid si è fidanzata. Con l’attore ventunenne Duke Nicholson, nipote dell’icona di Hollywood Jack Nicholson. Un insider ha rivelato a Page Six che i due stanno insieme almeno dalla fine di settembre, quando sono stati avvistati a New York. La fonte ha aggiunto che la coppia ha celebrato unita, in anticipo, il ventiquattresimo compleanno di Bella. Il 9 ottobre la modella ha postato le foto del party con le amiche su un jet privato, ma prima, dice Page Six, aveva festeggiato col nuovo fidanzato, bellissimo attore noto fra l’altro per essere comparso sulla copertina dell’album di Lana Del Rey Norman Fucking Rockwell!. La madre di Duke è Jennifer Nicholson, l’unica figlia che il divo ha avuto dall’ex moglie Sandra Knight.