Atlantia apre a CDP | concessa esclusiva per vendita ASPI

(Teleborsa) – Svolta imprevista sul capitolo Autostrade. Atlantia ha annunciato che darà un periodo di esclusiva a CDP fino al 18 ottobre per un'eventuale proposta d'acquisto dell'88% di ASPI. Lo ha deciso il CdA di Atlantia, riunitosi lunedì, ma l'annuncio è stato dato nella serata di martedì 13 ottobre 2020 dopo la chiusura del mercato. La decisione viene incontro alle ultime richieste del Governo, che ha minacciato nuovamente la revoca della concessione, se non si tornerà sul sentiero tracciato dall'accordo del 14 luglio scorso, che prevedeva la vendita di ASPI ad una cordata guidata da CDP. "Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia – si legge in una nota – ha confermato la ...

Svolta imprevista sul capitolo Autostrade. Atlantia ha annunciato che darà un periodo di esclusiva a CDP fino al 18 ottobre per un'eventuale ...

Che si fosse aperto qualche spiraglio nella trattativa era apparso evidente negli ultimi giorni, quando Atlantia e Cdp hanno riallacciato i contatti, con interlocuzioni a vari livelli. Nonostante la ...

Svolta imprevista sul capitolo Autostrade. Atlantia ha annunciato che darà un periodo di esclusiva a CDP fino al 18 ottobre per un'eventuale ...Che si fosse aperto qualche spiraglio nella trattativa era apparso evidente negli ultimi giorni, quando Atlantia e Cdp hanno riallacciato i contatti, con interlocuzioni a vari livelli. Nonostante la ...