“Andrete all’inferno!” La furiosa invettiva di Sgarbi contro il governo Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – E’ un Vittorioin grande forma quello degli ultimi giorni. L’annuncio della sua candidatura a sindaco di Roma non gli impedisce di continuare a lanciare invettiveil, reo di limitare la libertà dei cittadini gonfiando e strumentalizzando i numeri dell’emergenza sanitaria. “Continuate a usare i morti per fare retorica”, è l’accusa dinel suo intervento alla Camera rilanciato sui social del celebre critico d’arte. “Quattro milioni e mezzo di italiani hanno perso il lavoro durante il tempo delle misure grottesche di sicurezza mentre l’economia in Svezia è andata avanti”. “Andrete all’inferno!” come il celebre “Capra!” “Non siamo più in ...