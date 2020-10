Alonso: primi giri con la Renault a Barcellona (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo oltre due anni di assenza, Fernando Alonso è tornato al volonte di una monoposto di F1 per una serie di test sul circuito di Barcellona. Il pilota spagnolo ha guidato quella che sarà la sua vettura a partire dalla prossima stagione, la Renault R.S.20, che attualmente appartiene a Daniel Riccardo, effettuando circa 21 giri per un totale di circa 100 km. Le sensazioni di Alonso Il due volte campione del mondo si è detto molto soddisfatto della possibilità che avuto, potendo cosi testare la sua monoposto: “È stata una giornata molto positiva a Barcellona, nel nostro giorno dedicato alle riprese commerciali. Ho effettuato solo 100 km, ma per me sono stati molto speciali, perché sono tornato su una macchina di F1 e a lavorare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo oltre due anni di assenza, Fernandoè tornato al volonte di una monoposto di F1 per una serie di test sul circuito di. Il pilota spagnolo ha guidato quella che sarà la sua vettura a partire dalla prossima stagione, laR.S.20, che attualmente appartiene a Daniel Riccardo, effettuando circa 21per un totale di circa 100 km. Le sensazioni diIl due volte campione del mondo si è detto molto soddisfatto della possibilità che avuto, potendo cosi testare la sua monoposto: “È stata una giornata molto positiva a, nel nostro giorno dedicato alle riprese commerciali. Ho effettuato solo 100 km, ma per me sono stati molto speciali, perché sono tornato su una macchina di F1 e a lavorare ...

