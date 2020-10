Ultime Notizie Roma del 13-10-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020)dailynews radiogiornale martedì 13 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Bando alle feste private al chiuso all’aperto e forte raccomandazione evitare di ricevere in casa per cena o altre occasioni più di 6 familiari o amici non conviventi sono le principali novità del nuovo dpcm firmato nella notte che sarà migliore per i prossimi 30 giorni ristorante bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi vietate le gite scolastiche gli sport amatoriali di contatto come il calcetto mascherine obbligatorie ovunque non si sia soli con le eccezioni già in vigore è consigliato anche in casa se si ricevono persone non conviventi a matrimoni e funerali al massimo 30 persone ieri 4619 nuovi contagi in calo e 39 morti nomento con quasi 20 mila tamponi in meno cresce ...