Torino, Chiara Appendino non si candiderà una seconda volta a sindaco. A Roma invece c'è tensione tra M5s e Pd per candidatura Virginia Raggi L'attuale sindaco di Torino Chiara Appendino, ha annunciato che non si ricandiderà alle prossime amministrative, mentre a Roma Virginia Raggi torna a candidarsi, agitando M5s e Pd. "Ho preso una decisione, …

you_trend : ?? #BREAKING Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino - Agenzia_Ansa : Chiara #Appendino scioglie le riserve, non si ricandida a sindaca di #Torino @c_appendino #ANSA - fanpage : ??ULTIM'ORA, Chiara Appendino non si ricandida come Sindca di Torino, la decisione - Lucia41194788 : RT @jacopo_iacoboni: Chiara Appendino ha annunciato che non si ricandiderà a sindaco. Una scelta saggia. Sotto l’amministrazione del M5S,… - sararocutto : Chiara Appendino annuncia che non si ricandida a sindaco di Torino e le tendenze di Twitter non se ne accorgono nep… -