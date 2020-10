Sardegna, fuga di volontari dal 118: “Ancora aspettiamo i rimborsi per le mascherine” (Di martedì 13 ottobre 2020) Niente rimborsi per l’acquisto di mascherine, nessuna formazione, al massimo “un tutorial sulla vestizione e la svestizione. I nostri volontari stanno gettando la spugna, non se la sentono più di rischiare”. A denunciare la situazione in cui versa il volontariato del 118 in Sardegna è Pierpaolo Emmolo, responsabile del Soccorso Iglesias e referente di una settantina di associazioni (su 195 in tutta l’isola) del Centro-Sud Sardegna: “È capitato diverse volte, interveniamo per un incidente, una caduta, e poi scopriamo che il paziente era positivo al Covid-19. Chiediamo di fare il tampone e la risposta è più o meno sempre la stessa: mettetevi in quarantena, chiudete l’ambulanza e organizzatevi per conto vostro”. I motivi per cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Nienteper l’acquisto di mascherine, nessuna formazione, al massimo “un tutorial sulla vestizione e la svestizione. I nostristanno gettando la spugna, non se la sentono più di rischiare”. A denunciare la situazione in cui versa ilato del 118 inè Pierpaolo Emmolo, responsabile del Soccorso Iglesias e referente di una settantina di associazioni (su 195 in tutta l’isola) del Centro-Sud: “È capitato diverse volte, interveniamo per un incidente, una caduta, e poi scopriamo che il paziente era positivo al Covid-19. Chiediamo di fare il tampone e la risposta è più o meno sempre la stessa: mettetevi in quarantena, chiudete l’ambulanza e organizzatevi per conto vostro”. I motivi per cui ...

