Roma | sospiro di sollievo | solo un positivo ai tamponi

(Di martedì 13 ottobre 2020) Laevita il cluster dopo la positività di alcuni ragazzi dell’U18. Negativi tutti idi ieri: soltanto un contagiato tra i giallorossi Latira undidopo le positività al Covid di due ragazzi dell’U18 e un calciatore della Primavera. La società ha sottoposto tutti a tampone nella giornata di ieri e i risultati hanno dato esito negativo, eccezion fatta per Diawara. Il centrocampista, rientrato dagli impegni con la Nazionale, ha contratto il Coronavirus e dovrà ora rispettare il periodo di quarantena. L’isolamento potrebbe diminuire a dieci giorni anziché quattordici, con il termine a doppio esito negativo del test. Intanto lapuò riprendere gli allenamenti e preparare la gara contro il ...

