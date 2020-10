Report del Consiglio Grande e Generale del 12 ottobre

Leggi su dire

(Di martedì 13 ottobre 2020) Comma 2.Trattazione della mozione di sfiducia nei confronti del Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, Massimo Andrea Ugolini, presentata il 5 ottobre 2020 da 15 Consiglieri di Rf e Libera.Maria Katia Savoretti, Repubblica Futura dà lettura della prima parte della mozione“I sottoscritti Consiglieri, presentano mozione di sfiducia nei confronti del Sds Affari di Giustizia Massimo Andrea Ugolini per i motivi che seguono.1. In data 21 agosto 2020 il Sds Ugolini rilasciava un’intervista televisiva all’emittente di Stato San Marino Rtv, commentando il testo di una missiva pervenuta al governo da parte del Segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, all’epoca ancora riservata e non conoscibile da alcuno, se non dai membri del governo. Nella citata intervista, il Sds rappresentava la lettera come elemento positivo, commentando come il Segretario generale avesse espresso apprezzamento per la bozza di riforma sull’ordinamento giudiziario. Nella tarda serata di lunedì 24 agosto 2020 però veniva pubblicata integralmente sul sito del Consiglio d’europa la lettera del Segretario generale, già oggetto delle osservazioni del Sds Ugolini, e dalla lettura della stessa è possibile evincere come in realtà il contenuto della medesima missiva sia tutt’altro che lusinghiero nei confronti dell’operato del governo in materia di giustizia, seppure con i toni moderati che impone la diplomazia.( …) Ovviamente nel momento in cui la citata missiva era conosciuta solamente dal Sds Ugolini e dagli altri membri del congresso di Stato, lo stesso segretario di Stato alla Giustizia si è ben guardato dal riferire il contenuto integrale della lettera, omettendo colpevolmente di dare alla cittadinanza una corretta rappresentazione dei fatti, ma anzi stravolgendone il conteuto a proprio vantaggio. Questo motivo già di per sé sarebbe sufficiente per portare alla rimozione del responsabile politico alla Giustizia, in quanto ha da un lato mentito alla cittadinanza con l’intervista rilasciata il 21 agosto 2020, e dall’altro ha strumentalizzato a proprio effimero vantaggio una posizione rilasciata da un organismo internazionale al quale la Repubblica di San Marino appartiene, compromettendo il rapporto di fiducia tra governo sammarinese e il CoE, tanto da costringere lo stesso direttore generale a dare pubblicazione della lettera inviata al governo ben tre giorni dopo la sua ricezione, in quanto trovava probabilmente fuorviante la versione fornita dal Sds alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini.2. In data 15 settembre 2020 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, è stata pubblicata una comunicazione destinata al Sds Affari esteri Luca Beccari, con la quale oltre ad esprimere preoccupazione per il repentino peggioramento dello stato della giustizia di San Marino, invitava le Autorità di astenersi “dall’adottare ulteriori misure che possano alimentare tali accuse in attesa dell’adozione e della pubblicazione di tale rapporto del Greco e prima che eventali raccomandazioni in esso contenute siano adeguatament attuate”. Le accuse alle quali si fa riferimento nel testo riportato sono quelle che una folta rapresentanza di magistrati ha riportato al Consiglio d’Europa. In questo caso il Sds Ugolini si è ben guardato dal rilasciare interviste a commento della missiva del Commissario per i diritti umani, ma ha comunque colpevolmente omesso di riferire al Cgg e al Consiglio giudiziario plenario il contenuto della medesima, compromettendo probabilmente in maniera irreversibile gli ottimi rapporti costruiti tra la Rsm e il Consiglio d’Europa nel corso degli ultimi decenni. La missiva in parola è stata pubblicata in data 15 settembre e datata 8 settembre. Il Sds Ugolini, in spregio alla raccomandazioni del Commissario Mijatovic, non solo ha omesso di dare comunicazione agli organi preposti del contenuto della raccomandazione citata, ma ha particpato alla Commissione consiliare per gli Affari di giustizia del 8 settembre 2020 nella quale è stata deliberata un’azione di sindacato nei confronti di un magistrato e inoltre ha preso parte alla sessione del Consiglio giudiziario plenario del 9-11 settembre 2020, nel corso del quale sono state assunte deliberazioni contrarie a quanto caldamente suggerito dagli organismi sovranazionali.In sintesi quindi il Sds Ugolini ha nascosto la lettera del commissaro per i diritti umani al fine di influenzare a proprio vantaggio le deliberazioni degli organi istituzionali che hanno assestato un altro pesantissimo colpo alla credibilità della giustizia nella Repubblica di San Marino.3. L’epilogo dei comportamenti scriteriati del Sds Ugolini – che in questa mozione vengono riportati solo parzialmente in quanto dovranno essere oggetto di attenta analisi da parte di altri organi deputati alla sorveglianza delle Leggi- sono purtroppo sotto gli occhi di tutti i cittadini e del Cgg”.Eva Guidi, Libera va avanti con la lettura della mozione:“Il comportamento del Sds Ugolini infatti ha portato l’ampia maggioranza dei magistrati a scrivere in data 17 luglio 2020 al Consiglio d’Europa e a prendere posizioni pubbliche, con le quali si denunciano la violazione dello stato di diritto e delle più elementari norme che regolano l’ordinamento giudiziario, dimostrandosi sordo agli appelli più volte lanciati da numerose personalità anche estere alla magistratura sammarinese, che hanno espresso ferma condanna rispetto alla pessima gestione del governo della giustizia sammarinese.Da ultimo, nove magistrati in forza al tribunale di San Marino hanno sentito l’esigenza di dare pubblica comunicazione in data 31 luglio 2020 del fatto che a San Marino sia in atto un’emergenza democratica. Il livello di scontro generato dal mal governo della giustizia in soli nove mesi ha generato un livello di scontro e delegittimazione mai visto in precedenza.4. Durante la sessione consiliare 17-28 febbraio 2020 nell’ambito del dibattito che ha portato all’approvazione della Legge qualificata 20 febbraio 2020 n.1 “Composizione del consiglio giudiziario in seduta plenaria”, il Sds Ugolini è più volte stato interrogato dai membri dell’opposizione sulla possibilità che gli articoli 1-3 della legge in esame potessero essere applicati anche retroattivamente, con conseguenti criticità in ordine alla permanenza dello stato di diritto di tutte le garanzie costituzionali contenute nella Dichiarazione dei diritti. In quella sede lo stesso Sds, oggi oggetto della mozione, ha ammesso di non sapere se gli articoli richiamati avessero efficacia retroattiva e che questo sarebbe stato compito dei magistrati eventualmente chiamati alla verifica della norma.Ovviamente il Sds alla Giustizia ben aveva contezza delle drammatiche conseguenze che avrebbero portato l’applicazione dell’articolo 3 della legge qualificata n.1/2020, ma anche in questo caso ha omesso di rappresentare al Cgg gli effetti che avrebbe provocato l’applicazione della legge dallo stesso proposta. Poco meno di cinque mesi dopo infatti, nella seduta del Consiglio giudiziario riunito in seduta plenaria del 24 luglio 2020, il Sds Massimo Andrea Ugolini ha preso parte al consesso nel quale, anche in forza della norma richiamata, si è provveduto a dare applicazione retroattiva alle leggi che governano l’ordinamento giudiziario e conseguentemente annullando le precedenti deliberazioni dello stesso consiglio che avevano portato alla nomina quale dirigente del tribunale del prof. Giovani Guzzetta e pure del compianto Lanfranco Ferroni.In sintesi il Sds Ugolini sarebbe ugualmente colpevole qualora da un lato avesse proposto in disegno di legge del quale però ignorava gli effetti all’atto dell’appicazione della legge, dimostrando così insufficienti qualità a ricoprire un incarico di governo, ovvero dall’altro, e questa sarebbe certamente l’ipotesi più grave- qualora avesse progettato sin dal lontano mese di febbraio di rimuovere il dirigente del tribunale, mentendo al Cgg sugli effetti della legge oggetto di discussione e che ben conosceva, avendoli avvallati con il proprio voto solo alcuni mesi più tardi.5. In seguito alla risposta all’interpellanza presentata dai consiglieri Guidi, Ciacci, Montemaggi, Zanotti, Selva, Boschi e Morganti, in merito a un presunto incontro dello stesso Sds Massimo Andrea Ugolini e di un Giudice d’Appello, lo stesso Sds ammetteva, nella risposta orale all’interpellanza, di aver avvicinato il 3 giugno 2020 un magistrato in forza al tribunale di San Marino, ma riferiva che l’incontro era da considerari casuale e informale, in quanto lo stesso Sds Ugolini si trovava per motivi personali nei pressi dello studio professionale del magistrato in questione e per questo ha ritenuto opportuno richiedere un incontro. Il Sds Ugolini non ha inteso dare comunicazioni ufficiali in merito al contenuto dell’incontro citato. Anche volendo credere alla incredibile versione fornita dal Sds oggetto della mozione, il comportamento tenuto denota una totale mancanza di rispetto per le istituzioni e la permanente violazione delle più elementari regole che governano gli stati democratici. Gli incontri tra componenti delle massime istituzioni di uno Stato devono avvenire nei luoghi e nelle forme convenzionalmente regolamentate e non lasciate alla estemporaneità dei comportamenit del responsabile politico di turno.6. In data 28 settembre 2020, su espressa indicazione del Sds Ugolini, è stata convocata una nuova sessione del Consiglio giudiziario plenario. Nonostante il forte richiamo del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa nella sua missiva indirizzata al congresso di Stato del 8 settembre 2020 a non intraprendere ulteriori azioni che potessero mettere a repentaglio l’indipendenza della magisteatura, l’ordine del giorno di tale consesso prevedeva la possibile nomina di un magistrato dirigente/dirigente del nostro tribunale e la possibile rimozione di ben 3 giudici operanti a San Marino. Lo svolgimento del suddetto Consiglio giudiziario plenario ha poi confermato queste scelte.Per tutti i motivi sopra esposti appare non più rinviabile la rimozione dal proprio ruolo del Sds Massimo Andrea Ugolini il quale si è dimostrato largamente inadeguato a ricoprire un ruolo tanto importante quanto delicato. Per tutti questi motivi i sottoscritti consiglieri chiedono che il Cgg voglia sfiduciare il Sds per gli Affari di Giustizia e la Famiglia Massimo Andrea Ugolini”.Quanto descritto nella mozione è cronaca ampiamente annunciata dai primissimi atti di questo governo, rallentata, ma non fermata, dalle vicende legate al coronavirus. Oggi si pensa di mettere una ‘tappo’ a tutto ciò, con la nomina del dirigente del tribunale, Giovanni Canzio, come nulla fosse successo. Un dirigente le cui credeziali sono di un altissimo rappresentante del diritto e su cui non facciamo alcuna critica o rimostranza, anzi al quale porgiamo i migliori auguri di buon lavoro perché riporti l’equilibrio al nostro martoriato tribunale , equilibrio necessario per dare ai nostri cittadini risposte sui grandi processi- Mazzini, Tavolucci, Titoli Demeter- risposte che da tanti anni siamo in attesa di avere. Critiche le facciamo invece a questo governo e maggioranza che per ben 10 mesi di legislatura hanno catalizzato i propri interessi sul tribunale a scapito di mettere nuove energie per il bene del Paese e contravvenendo alle raccomandazioni dell’Alto commissariato dei diritti umani, ma anche alle indicazioni espresse nel rapporto del Greco. Così rischia di portare il nostro Paese al di fuori di quell’azione legata alla tradizione di nazione portata al dialogo e alla pace. Gireremo ancora sul sito del Consiglio d’Europa- spero per poco- come Paese che ha messo in atto azioni che non rispettano i diritti umani, ingerendo nelle azioni della magistratura.Andrea Ugolini, Segretario di Stato con delega alla GiustiziaQuesta mozione arriva in Aula dopo pochi mesi dal mio insediamento, dopo anni in cui il tema della giustizia è stato tanto oggetto di scontro politico, quanto mai oggetto di riforme.Il clima di conflittualità ha interessato politica, economia e non per ultimo giustizia. Chi ha depositato oggi la mozione è per buona parte riconducibile alla coalizione che faceva parte della maggioranza e del governo nella passata legislatura. Delle domande mi sorgono spontanee, visto la celerità con cui è stata portata la mozione: chi ha inaugurato la stagione nello scontro nella magistratura? Chi ha permesso la revoca di un magistrato dirigente, senza previsione di legge alcuna, per accuse mai ancora verificate? Chi ha portato al vertice del tribunale una figura non in possesso dei titoli e che faceva parte del Collegio Garante di costituzionalità delle norme, in regime di incompatibilità? E mi domando se chi muove oggi la mozione abbia mai preso posizione di fronte alle esternazioni di Guzzetta, quando dava del ‘barboncino’ al parlamento della Repubblica italiana, dimenticandosi di rappresentare il terzo potere dello Stato in questa Repubblica? Ricordo un silenzio assordante. Quali e quante riforme sono state affrontate poi negli ultimi 3 anni da chi mi ha preceduto sulla giustizia? Molto pochi se non nessuna.Visto che qualcuno, anche il capogruppo Guidi, dice che noi pensiamo solo a tribunale, vorrei riferire che sicuramente abbiamo pensato a farlo funzionare in un periodo covid in cui è stato difficilissimo far funzionare gli enti pubblici. Abbiamo fatto in modo che i processi potessero continuare a svolgersi. Ma in questi pochi mesi, all’interno di un clima di lavoro non semplice, caratterizzato da interi comma sulla giustizia, questo governo e maggioranza hanno depositato il pdl sulla modifica della legge costituzionale del 30 ottobre 2003 n.144, progetto che amplia le competenze del giudice di responsabilità civile, che serve per quei processi che in questo momento sono fermi e che poteva presentare anche chi mi ha preceduto. E’ stato depositato il Pdl di modifica della procedura penale, è stato costituito un gruppo di lavoro sull’informatizzazione del tribunale, il decreto legge 124, 27 luglio 2020, sono stati avviati gruppi di lavoro per la riforma dell’ordinamento giudiziario. Questo per dire che questa maggioranza e questo governo vogliono rispondere con riforme per troppi anni rimaste ferme e giacenti.Venendo ai contenuti della mozione: il 21 agosto alla Segreteria Esteri è pervenuta la missiva del Commissario generale del Consiglio d’Europa, suscitata da una comunicazione inviata da alcuni magistrati del tribunale e da altrettanta documentazione inviata dal congresso di Stato. La risposta del Consiglio d’Europa riporta tre argomenti: il primo costituisce un segnale di apprezzamento verso i tratti fondamentali della riforma dell’ordinamento giudiziario, il secondo si riferisce all’esaltazione del Segretario del Consiglio europa rispetto al principio di separazione di poteri e rispetto dell’indipendenza della magistratura, il terzo punto è la trasmissione del materiale inoltrato dai magistrati al Greco e alla commissione di Venezia. Nelle dichiarazioni rilasciate alla nostra tv di Stato non ritengo di aver affermato contenuti che non rispondano ai contenuti della missiva.Il rapporto del Greco, sul 4° ciclo di valutazione, è stato adottato in seconda lettura il 25 settembre e pubblicato il 29 settembre, molti hanno preannunciato esiti nefasti e l’opposizione ha continuato a dipingere negativamente i contenuti, nonostante il tenore del rapporto smentisca entrambi i presupposti. Anzi, il gruppo valutatore del Greco, nell’affidarci le 14 raccomandazioni per adeguare la nostra legislazione, sono stati molto attenti alle peculiarità di un piccolo Stato come il nostro. Esempio ne è la settima raccomandazione sulla modifica del Consiglio giudiziario, non viene preclusa la componente laica di politici attivi. Le raccomandazioni poi verranno recepite nella riforma complessiva da portare a compimento entro il 31 marzo 2022 e riguarderà temi più volte affrontati in Aula negli ultimi mesi: tra cui la composizione del Consiglio giudiziario, il rafforzamento dell’efficienza e della trasparenza, la revisione del quadro della responsabilità disciplinare con l’introduzione di sanzioni disciplnari che vedano solo in estrema ratio l’azione di sindacato, svolgere riflessioni sull’introduzione di un collegio o di una corte di magisrati per reati più gravi.E’ ferma volontà di questo governo andare verso la riforma complessiva dell’ordinameno giudiziario, a conferma ne è la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc.Altro tema presente nella mozione di sfiducia è la lettera dell’Alto commissario dei diritti dell’uomo. Se vengono fissate strette tempistiche di pubblicazione, i contenuti non dovrebbero essere comunicati prima all’esterno ad organi non competenti. Il segretario di Stato agli Affari Esteri ha dato comunicazione della missiva in congresso tre giorni dopo la ricezione. In questa seduta l’intero congresso ha condiviso la risposta inviata al Commissario dei Diritti dell’uomo. L’8 settembre, dato di arrivo della lettera, era già calanderizzata la commissione Giustizia con un Odg prestabilito con il procedimento disciplinare nei confronti del commissario Buriani. Mi chiedo in che modo questa missiva avrebbe potuto influenzare un’attribuzione che la legge conferisce alla Commissione affari giustizia, ossia l’avvio dell’azione di sindacato. E per questo è necessario il voto di due terzi della commissione. Non spetta alla politica valutare nel merito le condotte, ma a un organo giurisdizionale che è il Collegio garante della Costituzionalità delle norme. I Rappresentanti di Libera sul sindacato si sono astenuti, al contrario di Rf. Sulla legge qualificata n.1 del 2020: sulla retroattività, non era possibile conoscerne gli effetti perché spetta all’organo interessato valutarne in concreto i riflessi. La normativa è intervenuta per dare certezza di composizione al Consiglio giudiziario plenario perchè non può essere l’organo stesso a esprimersi sulla sua composizione. Altra precisazione: la rimozione di Guzzetta è avvenuta con un provvedimento in autotutela che nulla riguarda le norme retroattive, questo doveva essere chiaro. In riferimento infine alla richiesta da parte mia della convocazione del Consiglio giudiziario plenario: lo prevedeva un Odg approvato in Aula. Sulla nomina di Giovanni Canzio a dirigente del tribunale: il primo Presidente emerito della Corte di Cassazione è stato indicato senza contrarietà all’interno dell’organo, ritengo rappresenti la volontà di ricercare una figura di altissimo livello, di garanzia, che possa ripristinare il corretto equilibrio all’interno del tribunale e che possa rilanciare la sua attività. Potrà accompagnarci a riforme che dovremo affrontare, occorre cominciare a confrontarsi su queste e abbandonare il continuo clima di conflitto.