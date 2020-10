Partite in pay-per-view, la Premier censura gli allenatori: “Parlate delle partite e basta” (Di martedì 13 ottobre 2020) La Premier League sta tentando di impedire agli allenatori dei top club di parlare della controversa nuova offerta televisiva in pay-per-view che ha scatenato le proteste degli abbonati ai vari pacchetti calcio delle emittenti inglesi. Secondo il Daily Mail la Lega ha scritto a tutti i 20 club “consigliando” i manager di evitare di commentare la questione: meglio concentrarsi sulle partite, parlando magari dell’urgente necessità che i tifosi tornino agli stadi. Il Leicester è stato l’unico club a votare venerdì scorso contro l’introduzione del pay-per-view per le cinque partite di ogni weekend per le quali non era prevista la trasmissione. Ma i singoli allenatori hanno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) LaLeague sta tentando di impedire aglidei top club di parlare della controversa nuova offerta televisiva in pay-per-che ha scatenato le proteste degli abbonati ai vari pacchetti calcioemittenti inglesi. Secondo il Daily Mail la Lega ha scritto a tutti i 20 club “consigliando” i manager di evitare di commentare la questione: meglio concentrarsi sulle, parlando magari dell’urgente necessità che i tifosi tornino agli stadi. Il Leicester è stato l’unico club a votare venerdì scorso contro l’introduzione del pay-per-per le cinquedi ogni weekend per le quali non era prevista la trasmissione. Ma i singolihanno ...

