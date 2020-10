Nuovo Dpcm: norme in vigore dal 14 ottobre al 13 novembre (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore a partire da domani, mercoledì 14 ottobre. Le restrizioni per diminuire il rischio di diffusione del contagio di Covid-19 resteranno in vigore almeno per un mese, fino al prossimo 13 novembre. Per quanto riguarda lo sport, è stato fissato a 1000 il tetto massimo di spettatori per gli stadi e al 15% della capienza massima per i palazzetti. Lo sport dilettantistico continuerà anche con gli enti di promozione, mentre stop al calcetto amatoriale. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) IlDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entrerà ina partire da domani, mercoledì 14. Le restrizioni per diminuire il rischio di diffusione del contagio di Covid-19 resteranno inalmeno per un mese, fino al prossimo 13. Per quanto riguarda lo sport, è stato fissato a 1000 il tetto massimo di spettatori per gli stadi e al 15% della capienza massima per i palazzetti. Lo sport dilettantistico continuerà anche con gli enti di promozione, mentre stop al calcetto amatoriale.

