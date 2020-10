Neutralità carbonica entro metà secolo, una roadmap per l'Italia (Di marted√¨ 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Una roadmap climatica per l'Italia per raggiungere la Neutralità carbonica entro la metà del secolo e fornire indicazioni di indirizzo per i finanziamenti del Recovery Plan nazionale, che secondo Ursula Von der Leyen dovranno essere dedicati, almeno per il 37%, a misure per il clima. La roadmap, proposta da Italy for Climate e presentata oggi in occasione della Conferenza Nazionale sul clima, prevede una riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990, a fronte del taglio del 19% registrato al 2019. Per fare questo, in appena un decennio sarà necessario raddoppiare la produzione di fonti rinnovabili, portandole nel settore elettrico al 67% della produzione nazionale e facendole crescere in modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di marted√¨ 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Unaclimatica per l'per raggiungere lala; dele fornire indicazioni di indirizzo per i finanziamenti del Recovery Plan nazionale, che secondo Ursula Von der Leyen dovranno essere dedicati, almeno per il 37%, a misure per il clima. La, proposta da Italy for Climate e presentata oggi in occasione della Conferenza Nazionale sul clima, prevede una riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990, a fronte del taglio del 19% registrato al 2019. Per fare questo, in appena un decennio sarà necessario raddoppiare la produzione di fonti rinnovabili, portandole nel settore elettrico al 67% della produzione nazionale e facendole crescere in modo ...

