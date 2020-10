Milano: rissa e sparatoria in locale a Rho, arrestato 32enne (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 32 anni, ritenuto l'autore dell'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco la notte del 5 luglio scorso fuori da una discoteca a Rho, in provincia di Milano, al termine di una rissa. L'uomo, cittadino albanese come le persone coinvolte nella rissa, è risultato anche coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti e per questo, il 24 luglio scorso, era stato arrestato dalla polizia. Gli agenti, dopo un inseguimento per le vie di Bollate e Baranzate, nel Milanese, avevano controllato il 32enne e lo avevano trovato in possesso di quasi due etti di cocaina pura. Nella sua abitazione è poi stata trovata anche la pistola una semiautomatica Beretta calibro 7.65, usata a Rho e risultata rubata in ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020), 13 ott. (Adnkronos) - La polizia haun uomo di 32 anni, ritenuto l'autore dell'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco la notte del 5 luglio scorso fuori da una discoteca a Rho, in provincia di, al termine di una. L'uomo, cittadino albanese come le persone coinvolte nella, è risultato anche coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti e per questo, il 24 luglio scorso, era statodalla polizia. Gli agenti, dopo un inseguimento per le vie di Bollate e Baranzate, nel Milanese, avevano controllato ile lo avevano trovato in possesso di quasi due etti di cocaina pura. Nella sua abitazione è poi stata trovata anche la pistola una semiautomatica Beretta calibro 7.65, usata a Rho e risultata rubata in ...

