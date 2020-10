Mediapro non paga, la LFP chiede un prestito per i club (Di martedì 13 ottobre 2020) La Ligue de Football Professionnel (LFP) ricorre al debito dopo il ritardo nei pagamenti di Mediapro. L’ente organizzatore delle due massime divisioni calcistiche in Francia intende ottenere un prestito in modo che i club possano ricevere i soldi dei diritti tv, dopo che Mediapro non ha versato i 172 milioni di euro dovuti. Stando a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) La Ligue de Football Professionnel (LFP) ricorre al debito dopo il ritardo neimenti di. L’ente organizzatore delle due massime divisioni calcistiche in Francia intende ottenere unin modo che ipossano ricevere i soldi dei diritti tv, dopo chenon ha versato i 172 milioni di euro dovuti. Stando a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il presidente Vincent Labrune sta esplorando varie opzioni con alcune istituzioni finanziarie per essere in grado di pagare le società prima del 17 ottobre.

IL COMMENTO - Gallo: "Il giro di affari si è ridotto drasticamente ma il calcio non vuole prenderne atto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista: "In Francia Mediapro ha deciso di non pagare la Ligue 1 perché il bando gara è avvenuto pri ...

