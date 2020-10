Massimiliano Morra, Lele Mora: “L’attore è al Grande Fratello per un uomo” (Di martedì 13 ottobre 2020) Lele Mora fa una rivelazione a Live non è la D’Urso: “Massimiliano Morra ha avuto una relazione con un uomo importante”. Tutta verità Mai come in questa edizione il Grande Fratello sta scatenando dei retroscena scioccanti. Massimiliano Morra è ancora una volta al centro del mirino. Il bello attore già qualche settimana fa era stato … L'articolo Massimiliano Morra, Lele Mora: “L’attore è al Grande Fratello per un uomo” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020)fa una rivelazione a Live non è la D’Urso: “ha avuto una relazione con un uomo importante”. Tutta verità Mai come in questa edizione ilsta scatenando dei retroscena scioccanti.è ancora una volta al centro del mirino. Il bello attore già qualche settimana fa era stato … L'articolo: “L’attore è alper un uomo” proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Le coccole tra Guenda Goria e Massimiliano Morra - aslkpoqw9 : Ogni riferimento a Massimiliano Gabriele Morra non è puramente casuale. #GFVIP - dettabene10 : Come dice Tommaso stesso chi vince il GF, le più volte, viene dimenticato dopo due giorni. Comunque vada a finire,… - Idols94 : RT @xjohnnysguitar: Adua del Vesco e Massimiliano Morra: #GFVIP - louplsmile : RT @zayvnarms: Btw ieri puntata SPLENDIDA solo per il semplice fatto che non ci siamo subiti la telenovela prodotta da Adua del Falso e Mas… -