Manuela Arcuri difende Tarallo (Di martedì 13 ottobre 2020) Chi difende a spada tratta Alberto Tarallo è lei, Manuela Arcuri, che racconta la sua versione dei fatti e ribadisce la vicinanza al produttore che l’ha lanciata: «Trovo assurdo quello che sta succedendo, non volevo parlare ma non posso più stare zitta» sbotta l’attrice, che aggiunge: «Una setta? Hanno detto cose pesantissime. Le ripeto, sono senza parole. Al massimo mi davano dei consigli, come può fare qualsiasi persona con cui lavori e cerca di proteggerti. Alberto è sempre stato un uomo molto protettivo, ti voleva aiutare sotto tutti questi aspetti. Non ha mai puntato una pistola alla tempia a nessuno». La sua difesa continua: «Lo difendo, non si fa così. Non si gioca con la vita delle persone. Mi sembra più di una gogna. Qui non ... Leggi su aciclico (Di martedì 13 ottobre 2020) Chia spada tratta Albertoè lei,, che racconta la sua versione dei fatti e ribadisce la vicinanza al produttore che l’ha lanciata: «Trovo assurdo quello che sta succedendo, non volevo parlare ma non posso più stare zitta» sbotta l’attrice, che aggiunge: «Una setta? Hanno detto cose pesantissime. Le ripeto, sono senza parole. Al massimo mi davano dei consigli, come può fare qualsiasi persona con cui lavori e cerca di proteggerti. Alberto è sempre stato un uomo molto protettivo, ti voleva aiutare sotto tutti questi aspetti. Non ha mai puntato una pistola alla tempia a nessuno». La sua difesa continua: «Lo difendo, non si fa così. Non si gioca con la vita delle persone. Mi sembra più di una gogna. Qui non ...

MarioManca : Questa scena di Lory Del Santo e di Manuela Arcuri che si incontrano in bagno e parlano del sesso non fatto dalla A… - antomanontroppo : Tutta la famiglia Izzo parla in questa maniera imbarazzante tipo Manuela Arcuri a Carabinieri? #gfvip - LadyChioccia : La Elia è l’opinionista più inutile della storia. Roba da rimpiangere Wanda Nara e Manuela Arcuri #gfvip - Matolas : Il fratello di Manuela Arcuri ospitato per la questione coppie finte/Garko/ecc... e che parla della veridicità delle sue relazioni. OKKEI. - vivafoxfacit : Comunque Sergio Arcuri, Gabriel Garko, Manuela arcuri, Eva Grimaldi, Giuliana de Sio, Cosima Coppola sono la mia in… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri Manuela Arcuri: «Se prendi peso non lavori in tv», lo sfogo dell'attrice sui social Il Messaggero Lele Mora: “Attori che non sono gay ma si concedono a un produttore? Tantissimi. Io ho avuto una storia con Eva Grimaldi”

Finti gossip, accuse al “sistema” e nuove rivelazioni sulla storia d’amore – in realtà mai esistita – tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’Ares Gate innescato dalle rivelazioni dei due attori al ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, foto social per il battesimo di Isabel

Sabato 10 ottobre Christian Vieri ( FOTO) e Costanza Caracciolo hanno celebrato il battesimo della loro seconda figlia, Isabel. La coppia ha condiviso uno scatto di famiglia sui social, facendo bene a ...

Finti gossip, accuse al “sistema” e nuove rivelazioni sulla storia d’amore – in realtà mai esistita – tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’Ares Gate innescato dalle rivelazioni dei due attori al ...Sabato 10 ottobre Christian Vieri ( FOTO) e Costanza Caracciolo hanno celebrato il battesimo della loro seconda figlia, Isabel. La coppia ha condiviso uno scatto di famiglia sui social, facendo bene a ...