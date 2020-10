Manovra:stasera Conte vede capi delegazione e Gualtieri (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riunirà questa sera a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, i capi delegazione di maggioranza sulla Manovra. All'incontro prenderà ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Il presidente del Consiglio Giusepperiunirà questa sera a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, idi maggioranza sulla. All'incontro prenderà ...

ROMA, 13 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riunirà questa sera a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, i capi delegazione di maggioranza sulla manovra. All'incontro prenderà parte il ...

Def: giù le tasse dei ceti medi, assegno universale per i figli

La manovra per il 2021 sarà finanziata anche “dall’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal pacchetto NGEU, tra cui quelle dei fondi React-EU, Sviluppo Rurale e RRF. Per quest’ultimo si prevede ...

