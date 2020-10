Irpinia, gli attivisti M5S chiedono chiarimenti su reddito di cittadinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma degli attivisti irpini del M5S chiedono chiarimenti alle amministrazioni locali sull’avvio dei Progetti Utili alla Collettività. “Il nostro contributo e le nostre attività non vengono assolutamente meno con la fine della campagna elettorale regionale appena trascorsa. Anzi rilanciamo un impegno partecipato e condiviso sui vari territori per affrontare i problemi e soprattutto fare da pungolo alle questioni locali che necessitano di soluzioni”, così gli attivisti del M5S di Bagnoli, Montoro, Solofra e del Vallo Lauro. “Per questo – continuano – in sinergia con la deputata Maria Pallini, abbiamo presentato e protocollato una istanza che ha come scopo quello di capire quali siano le iniziative ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma degliirpini del M5Salle amministrazioni locali sull’avvio dei Progetti Utili alla Collettività. “Il nostro contributo e le nostre attività non vengono assolutamente meno con la fine della campagna elettorale regionale appena trascorsa. Anzi rilanciamo un impegno partecipato e condiviso sui vari territori per affrontare i problemi e soprattutto fare da pungolo alle questioni locali che necessitano di soluzioni”, così glidel M5S di Bagnoli, Montoro, Solofra e del Vallo Lauro. “Per questo – continuano – in sinergia con la deputata Maria Pallini, abbiamo presentato e protocollato una istanza che ha come scopo quello di capire quali siano le iniziative ...

