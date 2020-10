Il nuovo allenatore di Cisterna è Kovac

(Di martedì 13 ottobre 2020), LATINA, - Ilcoach della Top Volleyè Slobodan 'Boban', 53 anni, eletto nel 2019 il migliord'Europa per la Cev, vincitore dell'ultimo Campionato Europeo da ...

PassioneMessina : Il nuovo allenatore del FC Messina. Su chi punteresti? - topvolley1972 : #TopVolley49 #Superlega #WelcomeBoban Boban Kovac, il miglior allenatore d’Europa 2019, sarà il nuovo coach della T… - ilCiriaco : #Irpinia Slz Solofra, Luca Iannaccone è il nuovo allenatore - BeJustMe : @tarallaz UH, STO RICORDANDO TUTTI I NOMI!!! ???? Con quelli della Karasuno ci sono, mi destabilizzano quelli della s… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo allenatore

Corriere dello Sport

Io penso comunque che rinnoverà, ma bisognerà capire quale sarà la chiave tattica della squadra con il nuovo allenatore”. Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.Il nuovo coach della Top Volley Cisterna è Slobodan ‘Boban’ Kovac, 53 anni, eletto nel 2019 il miglior allenatore d’Europa per la Cev, vincitore dell’ultimo Campionato Europeo da allenatore della ...