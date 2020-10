Eurocup 2020/2021, ancora una vittoria per Trento: Nanterre ko 65-71 (Di martedì 13 ottobre 2020) Terza vittoria in altrettanti match di regular season per la Dolomiti Energia Trento, che supera in trasferta i francesi di Nanterre per 65-71. Continua la cavalcata degli uomini di coach Brienza in testa al gruppo D, decisivi i 18 punti di Gary Browne e i 14 punti di Jeremy Morgan. Non bastano ai padroni di casa i 19 punti di Isaia Cordinier, top scorer della partita. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La cronaca – Fin dai primi minuti i padroni di casa guidano nel punteggio, ma Trento risponde colpo su colpo nonostante percentuali non esaltanti. Stone e Conklin sono gli autori del break in favore di Nanterre: Trento ha la colpa di non trovare la via del canestro negli ultimi tre minuti e mezzo del primo quarto e così dopo 10 minuti i francesi sono avanti 24-13. In avvio di ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Terzain altrettanti match di regular season per la Dolomiti Energia, che supera in trasferta i francesi diper 65-71. Continua la cavalcata degli uomini di coach Brienza in testa al gruppo D, decisivi i 18 punti di Gary Browne e i 14 punti di Jeremy Morgan. Non bastano ai padroni di casa i 19 punti di Isaia Cordinier, top scorer della partita. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La cronaca – Fin dai primi minuti i padroni di casa guidano nel punteggio, marisponde colpo su colpo nonostante percentuali non esaltanti. Stone e Conklin sono gli autori del break in favore diha la colpa di non trovare la via del canestro negli ultimi tre minuti e mezzo del primo quarto e così dopo 10 minuti i francesi sono avanti 24-13. In avvio di ...

